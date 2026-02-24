Sui post-it colorati i ragazzi del futuro affiggono i loro desideri

I giovani di Foggia hanno scritto i loro sogni sui post-it colorati, cercando di esprimere ciò che desiderano di più. La causa di questa iniziativa è il desiderio di creare uno spazio dedicato a loro, dove possano condividere le proprie aspirazioni e affrontare le difficoltà quotidiane. I post-it sono stati appesi in un punto strategico della città, attirando l’attenzione di passanti e giovani stessi. La prossima fase prevede il coinvolgimento della comunità locale.

Foggia, con 'DesTEENazione' desideri e azioni dei giovani diventano protagonisti. Dopo l’incontro in Piazza Italia la prossima uscita è venerdì 27 alla Città del Cinema Quali sono i tuoi desideri più grandi? Cosa ti piacerebbe trovare e fare in uno spazio aggregativo per ragazzi? In questo periodo della tua vita, quali difficoltà incontri maggiormente? Domande a cui ragazze e ragazzi di Foggia danno una risposta. L’affidano ai post-it colorati che attaccano sul cartellone. È un loro piccolo momento di verità, di intimità, di riflessione su temi che sentono profondamente. Sono i loro i protagonisti di questa iniziativa del progetto ‘DesTEENazione’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Samaden ha sottolineato come l'Atalanta, grazie alla forte attenzione per i giovani del territorio, offra opportunità concrete ai ragazzi di crescere e sognare in un ambiente stimolante.

