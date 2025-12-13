I disegni dei ragazzi con autismo sui bus elettrici di Faenza | l' iniziativa del concorso La città del futuro

Ieri nella Sala Bigari del Comune di Faenza, si è tenuta la settima edizione del concorso di arti visive "La città del futuro", quest'anno dal titolo "Ogni viaggio è un incontro: l’energia del futuro, la gentilezza del presente".L'iniziativa, ideata e promossa da Viaggi Erbacci per il Green-Go. Ravennatoday.it

Autismo: nuovi disegni per decorare le fiancate del Green Go Bus - Nella giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, nella Sala Bigari del Comune di Faenza, si è tenuta la settima edizione del concorso di arti visive “La città del futuro”, quest’anno dal titolo “Ogni viag ... ravennawebtv.it