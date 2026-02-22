Samaden il dirigente illuminato | L’Atalanta è davvero un’isola felice Puntiamo sui ragazzi del territorio qui possono realizzare i loro sogni

Samaden ha sottolineato come l’Atalanta, grazie alla forte attenzione per i giovani del territorio, offra opportunità concrete ai ragazzi di crescere e sognare in un ambiente stimolante. La scelta di investire sui talenti locali ha portato a un vivaio ricco di promesse, che si impegna a formare atleti e persone. La strategia del club mira a valorizzare i giovani, creando un percorso chiaro e accessibile a tutti.

"I risultati sportivi fanno ovviamente piacere, ma non sono certo l’obiettivo principale del settore giovanile. I ragazzi approdati in prima squadra sono il vero scudetto del vivaio". Basterebbero queste parole di Roberto Samaden, uno dei dirigenti più illuminati del pallone di casa nostra, per capire come e perché il modello del settore giovanile dell’ Atalanta rappresenti un esempio virtuoso nel calcio italiano dove (è sotto gli occhi di tutti) si fa davvero tanta fatica a far emergere e a valorizzare i ragazzi, cosa che dalle parti di Zingonia fanno bene, da sempre, grazie all’immenso lavoro dell’indimenticabile Mino Favini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, Dallinga si racconta: «Qui sto bene, c'è una bella squadra con la quale stare e con cui poter realizzare altri bei sogni. Su Italiano…»Thijs Dallinga, attaccante del Bologna, si è recentemente aperto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, condividendo il suo stato d'animo e la soddisfazione di far parte di una squadra affiatata.

