Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone | onde alte fino a un metro Nessun danni alle centrali nucleari

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone, provocando onde tsunami alte fino a un metro. L'evento si è verificato nella notte italiana, con l'emissione di un'allerta tsunami. Per fortuna, non sono stati segnalati danni alle centrali nucleari o ad altre strutture critiche.

Tokyo, 12 dicembre 2025 – Un violento terremoto di magnitudo 6. 7 ha colpito il nord del Giappone. Nella notte italiana è stata diramata l' allerta tsunami, onde fino un metro. Poi in mattinata, l'allarme è rientrato. Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11.44 locali (le 3.44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la 'Japan meteorological agency' (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l'intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma di oggi segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.

