Centrali nucleari in Italia identificate 196 aree | la mappa dei siti idonei

Uno studio della Technical University of Munich ha identificato 196 aree in Italia potenzialmente idonee a ospitare centrali nucleari, inserendole in una mappa dei siti adatti. A livello europeo, sono circa 900 le zone considerate idonee per lo sviluppo di centrali a fusione nucleare, evidenziando il panorama delle possibili future installazioni nel continente.

Secondo lo studio “European Site Mapping”, realizzato dalla Technical University of Munich, in Europa ci sono circa 900 aree potenzialmente idonee a ospitare centrali a fusione nucleare. Di queste, ben 196 si trovano in Italia. Le aree idonee. Lo studio ha valutato criteri come la vicinanza a industrie pesanti, la capacità della rete elettrica e la presenza di infrastrutture energetiche esistenti. Alla base di questo, ha identificato come zona più promettente un’ampia fascia della Pianura Padana, compresa tra Torino, Milano e lungo il corso del Po verso Cremona e Venezia. In particolare, la zona cremonese è indicata per la prossimità a nodi di rete ad alta tensione. Quifinanza.it

