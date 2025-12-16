Centrali nucleari in Italia identificate 196 aree | la mappa dei siti idonei
Uno studio della Technical University of Munich ha identificato 196 aree in Italia potenzialmente idonee a ospitare centrali nucleari, inserendole in una mappa dei siti adatti. A livello europeo, sono circa 900 le zone considerate idonee per lo sviluppo di centrali a fusione nucleare, evidenziando il panorama delle possibili future installazioni nel continente.
Secondo lo studio “European Site Mapping”, realizzato dalla Technical University of Munich, in Europa ci sono circa 900 aree potenzialmente idonee a ospitare centrali a fusione nucleare. Di queste, ben 196 si trovano in Italia. Le aree idonee. Lo studio ha valutato criteri come la vicinanza a industrie pesanti, la capacità della rete elettrica e la presenza di infrastrutture energetiche esistenti. Alla base di questo, ha identificato come zona più promettente un’ampia fascia della Pianura Padana, compresa tra Torino, Milano e lungo il corso del Po verso Cremona e Venezia. In particolare, la zona cremonese è indicata per la prossimità a nodi di rete ad alta tensione. Quifinanza.it
Il NUCLEARE sta per RITORNARE in ITALIA
Fusione nucleare, la mappa dei 900 siti idonei alle nuove centrali per l’Europa: 196 sono in Italia, ecco dove - Lo studio «European Site Mapping» sui luoghi idonei alla costruzione della centrali di nuova generazione. msn.com
Nucleare, il pasticcio in un file Excel ferma la fusione. E la lobby ora invoca la “comunicazione aggressiva” - Mentre la lobby nucleare chiede comunicazione "aggressiva", un errore amministrativo ferma il progetto di fusione DTT a Frascati ... ilfattoquotidiano.it
Oltre 30 feriti e migliaia di evacuati dopo la scossa che ha colpito l’area di Aomori. Nessuna anomalia nelle centrali nucleari. #veronanetwork - facebook.com facebook
#Terremoto #Giappone, rischio #tsunami: centrali nucleari sottoposte a controlli x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.