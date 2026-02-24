Studentessa morta a Lecce durante l’Erasmus il gip archivia | Nessuna violenza Ma resta il giallo del cellulare

La morte di una studentessa francese a Lecce durante l’Erasmus ha suscitato molte domande, ma il gip ha deciso di archiviare il caso, escludendo qualsiasi violenza. La decisione arriva dopo aver analizzato le prove e le testimonianze, che non hanno evidenziato elementi di aggressione. Tuttavia, resta aperto il mistero sul contenuto del suo cellulare, che potrebbe fornire ulteriori indizi. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla sua reale motivazione.

Nessuna violenza sessuale sulla studentessa francese morta suicida nel 2023. Il caso è archiviato, ma a Fanpage.it l'avvocato della famiglia della giovane spiega che restano ancora alcuni nodi da sciogliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Studentessa Erasmus morta in casa: il gip si riserva sull'archiviazione del casoJulie, studentessa Erasmus di 23 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Lecce, e il gip Tea Verderosa sta ancora decidendo se archiviare o meno il caso. Studentessa francese trovata morta in appartamento: la gip archivia il casoLa morte di una studentessa francese a Lecce si è conclusa con l’archiviazione del caso, dopo che la gip ha deciso di chiudere le indagini. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Studentessa francese trovata morta in appartamento: la gip archivia il caso; Studentessa francese trovata morta in appartamento: la gip archivia il caso; Studentessa suicida a Lecce, il Gip archivia nessuna violenza; È morta Antonia Sindaco, ved. Talà. Studentessa morta a Lecce durante l’Erasmus, il gip archivia: Nessuna violenza. Ma resta il giallo del cellulareResta però ancora un nodo da sciogliere: il telefono della vittima non è mai stato sbloccato dagli inquirenti, e sarebbe oggetto di un procedimento parallelo aperto dopo il sequestro per violazione ... fanpage.it Studentessa suicida a Lecce, il Gip archivia nessuna violenzaIndagine era a carico di un 22enne salentino che aveva ammesso un rapporto sessuale consenziente con la vittima. rainews.it Lutto in provincia di Napoli, morta Angela D'Alterio studentessa di 13 anni - facebook.com facebook