Ne ho uno in più te lo regalo il gesto di gentilezza da uno sconosciuto che ha riempito il cuore di una ragazza di Latina

Dayitalianews.com | 3 dic 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una ragazza di Latina ha voluto condividere col portale social Latinapress.it, un episodio che l’ha profondamente colpita. Mentre si trovava con il suo compagno nella stradina adiacente all’ istituto Galileo Galilei, la coppia ha notato un piccolo biglietto appeso alla maniglia della loro BMW Serie 1 nera. “Un gesto bellissimo”. Il messaggio anonimo accompagnava un’azione che la lettrice definisce “un gesto bellissimo”. In poche parole, qualcuno aveva notato che il cerchione dell’auto non aveva lo stemma della casa e così ha deciso, avendone uno, di posizionarlo al suo posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

