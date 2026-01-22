Treviso malore durante una lezione di pilates | muore studentessa di 21 anni

A Treviso, una studentessa di 21 anni è deceduta improvvisamente durante una lezione di pilates in palestra. La ragazza si è accasciata mentre si allenava, richiedendo l'intervento dei soccorsi. È stata disposta un'autopsia per chiarire le cause del decesso, con una probabile embolia polmonare all'origine. L'episodio ha suscitato attenzione e richiama l'importanza di monitorare eventuali rischi legati alla salute durante l'attività fisica.

Vania Vettorazzo, 21 anni, studentessa universitaria, si è improvvisamente sentita male martedì durante una lezione di pilates in una palestra di Dosson (una frazione di Casier), dove stava seguendo un corso insieme alla madre. La giovane avrebbe accusato una grave difficoltà respiratoria, riuscendo appena a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra., I presenti hanno immediatamente dato l'allarme. L’istruttrice ha contattato il 118 e, insieme al personale della struttura, ha prestato i primi soccorsi seguendo le indicazioni dei sanitari al telefono. Secondo quanto riferito dalla direzione della palestra, la ragazza è rimasta cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza, partecipando alle domande dei soccorritori e lamentando soprattutto la mancanza d’aria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

