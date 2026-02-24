Stramaccioni | Inter ecco come si ribalta il Bodo C' è un giocatore che se fermato

L'allenatore ha spiegato che il 3-1 subito in Norvegia dipende da un errore di un giocatore chiave, che si può correggere. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la strategia e di far tornare in forma un difensore esperto. La squadra si prepara a una partita decisiva, puntando sulla concentrazione e sulla collaborazione tra i giocatori. La sfida si gioca sul campo e richiede un approccio più attento e determinato.

Con la spinta di San Siro tutto è possibile. Se Andrea Stramaccioni dovesse riassumere in poche parole il suo pensiero relativo ad Inter-Bodo Glimt, lo slogan sarebbe probabilmente questo qui. Perché rispetto all'andata in Norvegia è tutto diverso: l'Inter avrà un Lautaro in meno ma decine di migliaia di sostenitori in più dalla propria parte, il gioco si potrà sviluppare su un manto erboso reale e non sul sintetico "ondulato" di Bodo, e l'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Anche perché grande sarebbe l'impresa, se davvero la squadra di Chivu dovesse riuscire a ribaltare lo svantaggio di due gol incassato in Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro, Chivu in sintonia col gruppo. Ecco come si deciderà il derby d’Italia»Andrea Stramaccioni si mostra sicuro: secondo lui, il derby d’Italia tra Inter e Juventus si deciderà in modo più tattico che tecnico.

Stramaccioni sicuro: «L’Inter ha le qualità per ribaltare il Bodo/Glimt. Dimarco? Non ha eguali. Mi viene in mente Marcelo»Stramaccioni sostiene che l’Inter può vincere la partita contro il BodoGlimt grazie alle sue qualità.

Inter - Andrea #Stramaccioni celebra la crescita di Federico #Dimarco, paragonandolo a Marcelo, in vista del ritorno di #Champions contro il #Bodo: pensi che l'esterno dell'#Inter sia davvero uno dei migliori al mondo nel suo ruolo #internews24 - facebook.com facebook

