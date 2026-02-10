Andrea Stramaccioni si mostra sicuro: secondo lui, il derby d’Italia tra Inter e Juventus si deciderà in modo più tattico che tecnico. L’ex allenatore analizza la sfida di San Siro e sottolinea come Spalletti abbia imparato molto da Spalletti stesso, considerandolo un vero maestro, e come Chivu sia in sintonia con il gruppo. Con dodici punti di distacco, la partita diventa ancora più equilibrata sul piano strategico.

Stramaccioni analizza la sfida di San Siro tra i dodici punti di distacco e il duello tattico tra Chivu e Spalletti. Cosa ha detto l’ex allenatore. La settimana che conduce a Inter-Juventus del 14 febbraio si infiamma con l’analisi di Andrea Stramaccioni. Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore e apprezzato commentatore tecnico ha sviscerato i temi di una sfida che, nonostante il divario in classifica, resta lo specchio del calcio italiano. Per Stramaccioni, i dodici punti di distacco tra la capolista di Cristian Chivu e i bianconeri di Luciano Spalletti fotografano una realtà oggettiva ma non definitiva, figlia di due percorsi diametralmente opposti: un’Inter “prodotto finito” contro una Juventus in piena costruzione d’identità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro, Chivu in sintonia col gruppo. Ecco come si deciderà il derby d’Italia»

Approfondimenti su Inter Juve

Prima di affrontare la sfida contro il Bologna, Andrea Stramaccioni ha sottolineato l'importanza di Cristian Chivu nel gruppo.

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, si è espresso sulla partita di sabato sera tra i nerazzurri e i bianconeri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Stramaccioni rivela la qualità principale portata da Spalletti alla Juventus ed esalta la prestazione di Parma: Calcio spettacolare; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici | DAZN News IT; Stramaccioni esalta il Milan: Risposta fortissima a Napoli e Juventus!; Verso Inter-Juve, Stramaccioni: Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e...

Verso Inter-Juve, Stramaccioni: Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che...Dici Andrea Stramaccioni e ti torna in mente quel 3 novembre del 2012, quando la sua Inter espugnò l'allora Juventus Stadium, fin lì mai violato in campionato. La Gazzetta ... fcinternews.it

L’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha voluto dire la sua in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus di sabato seraL’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha voluto dire la sua in vista del derby d’Italia tra Inter e Juventus di sabato sera Andrea Stramaccioni conosce bene il sapore del Derby d’Italia. Il 3 ... calcionews24.com

#Montella su #InterJuve Il suo pensiero x.com

ARRIVA IL DERBY D'ITALIA! SI SCATENA L'INFERNO SUI SOCIAL! PERCHÉ, IL PRIMO GIUGNO 1967, A 12 ANNI, CAPII QUANTA "PASSIONE" FA RIMA CON "PALLONE" Nell'attesa di Inter-Juve, vi regalo un racconto, con il quale si risale alle ore 18,00 del - facebook.com facebook