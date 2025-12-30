Ponti più sicuri sulla Bidentina | al via quattro cantieri per oltre 4,75 milioni di euro

La Provincia avvia quattro interventi di manutenzione sulla strada provinciale 4 del Bidente, con un investimento complessivo di oltre 4,75 milioni di euro. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo l’asse viario, fondamentale per i collegamenti nella vallata. L'iniziativa rappresenta un passo importante per garantire l’affidabilità e la sicurezza della rete stradale locale.

Prosegue l’impegno della Provincia per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la strada provinciale 4 del Bidente, asse viario fondamentale per i collegamenti della vallata. In questi giorni sono stati pubblicati quattro avvisi di manifestazione di interesse per lavori su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

