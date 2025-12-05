piazzetta nenni ripulita dopo le segnalazioni ma gli attrezzi restano rotti

Ripristinato il decoro della Piazzetta Nenni, ma gli attrezzi da allenamento continuano a essere inutilizzabili. Dopo il recente articolo di denuncia sulle condizioni della Piazzetta Pietro Nenni, è bastato poco perché l’area venisse finalmente ripulita. Diversi cittadini, che continuano a monitorare la situazione con attenzione, hanno inviato nuove foto che mostrano chiaramente come la piazzetta sia stata spazzata e liberata dai rifiuti accumulati nei giorni precedenti. Un segnale positivo, che dimostra come le segnalazioni e l’attenzione dei residenti possano portare a risultati immediati. Tuttavia, nonostante l’intervento di pulizia, resta irrisolto uno dei problemi più gravi dell’area: gli attrezzi dedicati all’allenamento all’aperto continuano a essere danneggiati e inutilizzabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

