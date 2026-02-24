Emergenza viabilità | cedimento blocca soccorsi tra Grisì e Camporeale

Un cedimento sulla strada provinciale 30 tra Grisì e Camporeale blocca i soccorsi e crea disagi agli automobilisti. La perdita di stabilità all’altezza del chilometro 9,100 impedisce il passaggio dei veicoli e costringe a deviazioni forzate. I lavori di riparazione sono già iniziati, ma il traffico rimane rallentato. La zona si prepara a una lunga attesa prima che la viabilità torni alla normalità.

La Strada Spezzata: Un Cedimento che Cambia la Vita a Grisì e Camporeale. Il chilometro 9,100 della strada provinciale 30 non è più solo un numero su una mappa. Da venerdì 13 febbraio, quel tratto tra Grisì e Camporeale è diventato il centro di un'emergenza che ha stravolto la vita di intere comunità. Un cedimento improvviso, causato dal danneggiamento di un attraversamento idraulico sottostante, ha reso impraticabile la carreggiata, trasformando una semplice condotta per le acque piovane in un ostacolo insormontabile. La chiusura della strada, disposta immediatamente dopo il cedimento, ha bloccato non solo il traffico, ma anche la possibilità di interventi sanitari tempestivi.

