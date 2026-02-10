Olimpiadi Milano Cortina | Giada D’Antonio 17 anni fa storia per Napoli nello sci alpino femminile

Giada D’Antonio, 17 anni, fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane sciatrice napoletana si mette subito in mostra, gareggiando nella combinata a squadre femminile. È la prima atleta di Napoli a partecipare a un’Olimpiade invernale, un traguardo che fa parlare tutta la città. È la sua prima volta, ma già con il sorriso e la determinazione di chi vuole lasciare il segno.

Giada D’Antonio all’esordio olimpico: la giovane sciatrice napoletana in pista a Milano Cortina. La sciatrice Giada D’Antonio, classe 2009, farà oggi, 10 febbraio 2026, il suo esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina nella combinata a squadre femminile, diventando la prima atleta napoletana a partecipare a un’edizione dei giochi olimpici invernali. L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 con diretta su Rai Due, dove la giovane atleta gareggerà nello slalom, integrando la squadra ‘Italia 4’ insieme a Nadia Delago, specialista della discesa libera. L’attesa è palpabile per questa giovane promessa dello sci italiano.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

