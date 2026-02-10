Olimpiadi Milano Cortina | Giada D’Antonio 17 anni fa storia per Napoli nello sci alpino femminile

Giada D’Antonio, 17 anni, fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane sciatrice napoletana si mette subito in mostra, gareggiando nella combinata a squadre femminile. È la prima atleta di Napoli a partecipare a un’Olimpiade invernale, un traguardo che fa parlare tutta la città. È la sua prima volta, ma già con il sorriso e la determinazione di chi vuole lasciare il segno.

