Niente congedo paritario per i papà lo stop del governo Meloni | Costa troppo

Il governo Meloni decide di bloccare il congedo paritario di quattro mesi per i papà, citando i costi troppo elevati. La proposta di estendere il diritto ai padri si scontra con la valutazione della Ragioneria generale dello Stato, che evidenzia un impatto economico significativo. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e si basa sulla necessità di contenere le spese pubbliche. La misura, che avrebbe favorito una maggiore partecipazione dei padri nelle prime settimane di vita dei figli, ora viene sospesa.

La sensazione che il congedo paritario di quattro mesi anche per i papà potesse saltare era stata chiara già venerdì 20 febbraio, quando, al momento dell’approdo in aula alla Camera in «quota minoranza” della proposta di legge che estende la possibilità di usufruire del congedo per la nascita di un figlio anche ai padri, il presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto ha annunciato che la proposta era stata bloccata dalla Ragioneria generale dello stato, l’organo a cui sono affidati i conti e le valutazioni sui nuovi impegni economici, presso il ministero dell’Economia e delle finanze. Ed effettivamente oggi, 24 febbraio, al momento dell’inizio della discussione nel merito, è arrivata la conferma. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: **Famiglia: Schlein, 'destra ipocrita, congedo paritario lo faremo noi al governo'**

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone.

Argomenti correlati

Congedo paritario, arriva lo stop definitivo dall'aula di Montecitorio prima ancora del voto. Opposizioni: Un modo per aggirare il...; Congedo parifitario, la proposta si blocca per l’assenza della relazione tecnica: venerdì in Aula senza mandato al relatore.

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario ... fanpage.it

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»la proposta di legge sul congedo parentale paritario tra madri e padri si ferma per mancanza di coperture economiche ... open.online

Federico Pellegrino, niente congedo con i tifosi: salta la 50 km delle Olimpiadi - x.com

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario. Dopo i rilievi della Ragioneria sulle coperture al provvedimento la commissione ha approvato un parere soppressivo per l’Aula. - facebook.com facebook