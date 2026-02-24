Famiglia | De Biase Pd ' no maggioranza a congedo paritario è contro donne'

La famiglia De Biase del Pd denuncia che il rifiuto in Commissione Bilancio alla proposta sul congedo parentale paritario deriva da una scelta che penalizza le donne. La decisione ha bloccato una misura che avrebbe favorito un equilibrio tra genitori, penalizzando le madri che desiderano condividere le responsabilità familiari. La proposta era stata avanzata per sostenere le famiglie italiane, ma è stata respinta, lasciando molte donne senza un supporto adeguato.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La bocciatura in Commissione Bilancio alla Camera della proposta sul congedo parentale paritario è un atto grave contro le donne, contro il lavoro femminile e contro un sostegno concreto alle famiglie italiane". Lo dichiara la deputata Michela Di Biase, capogruppo Pd in commissione bicamerale Infanzia, commentando il parere soppressivo approvato dalla maggioranza. "Dietro il paravento dei rilievi tecnici sulle coperture – prosegue – si consuma una scelta politica precisa: impedire che il Parlamento discuta e migliori una proposta che punta a redistribuire in modo più equo i carichi di cura e a rafforzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.