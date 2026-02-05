Auto UE in crisi | Stellantis e VW chiedono aiuto a Bruxelles per nuove regole industriali

Le case automobilistiche europee Stellantis e Volkswagen chiedono a Bruxelles un nuovo piano industriale. Le due aziende temono di perdere terreno contro la concorrenza cinese e chiedono regole più chiare e di sostegno. La crisi del mercato auto in Europa si fa sentire e le case chiedono interventi concreti per restare competitive.

Le aziende automobiliere europee Stellantis e Volkswagen chiedono al governo UE un nuovo piano industriale per fronteggiare la concorrenza cinese, in un momento in cui il mercato auto dell’Unione Europea è in crisi. Il presidente del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, insieme al CEO di Stellantis, Antonio Filosa, hanno scritto a Bruxelles un appello urgente per richiedere una strategia comune, in grado di proteggere l’industria automobilistica europea da un’ampia concorrenza estera, soprattutto cinese, ma anche da un’economia di mercato che sembra non saperne di riconoscere il valore del made in Europe.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Stellantis VW Auto e Borsa: rinvio stop 2035, l’impatto su VW, Stellantis e BMW Rca, stop all’obbligo per mezzi inutilizzabili e nuove regole per auto d’epoca. Così l’Italia si allinea alle regole Ue Il Governo italiano ha approvato un decreto legislativo che introduce nuove norme sulle assicurazioni auto, in linea con le direttive dell’Unione Europea. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Stellantis VW Argomenti discussi: Il declino dell’industria dell’auto non si ferma con la propaganda; L’Europa dell’auto chiude il 2025 con una crescita del 2,4%. A dicembre l’elettrico supera la benzina; Auto: le grandi sfide del 2026 tra Cina, crisi e software; Dalle auto ai blindati: la crisi spinge i fornitori europei dell’auto verso la difesa. Torino e la crisi senza fine dell'auto, Gianni Cortese: «Da 5 anni i più cassaintegrati d’Italia. Ora un piano Marshall per il lavoro»A giugno, dopo 17 anni al vertice, lascerà l'incarico da segretario Uil di Torino e Piemonte: «Troppi operai sopravvivono con mille euro al mese. La fine dei fondi Pnrr ci darà una sveglia» ... torino.corriere.it Crisi dei chip: rischio stop per la produzione auto in Europa. L’Ue a lavoro per una soluzioneLa carenza di semiconduttori rischia di fermare gli impianti produttivi delle principali Case automobilistiche europee. Da giorni l’ACEA, l’associazione dei costruttori auto europei, ha lanciato ... motorionline.com Le auto Plug-in Hybrid sono in crisi globale: vendite in calo, dubbi ambientali e tecnici, grandi marchi valutano tagli e nuove strategie sul mercato. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-plug-in-hybrid-fallito-stellantis-taglia-toyota-volvo-pensando-855794.html facebook I sindacati: “Ogni mese un incontro sulla crisi dell’auto”. Il sì di Cirio e Lo Russo x.com

