Stellantis Cassino riparte a singhiozzo dopo l’anno nero E l’azienda taglia in Polonia | 740 esuberi
La fabbrica Stellantis di Cassino, dopo un difficile 2025, riprende le attività a singhiozzo all’inizio del 2026. L’azienda ha annunciato tagli di posti di lavoro anche in Polonia, con circa 740 esuberi. Sebbene fosse prevista una riapertura completa il 16 gennaio, le sfide persistono, evidenziando le difficoltà del settore automotive nel contesto attuale.
L’ anno nero della fabbrica di Cassino vive la sua coda lunga anche in questo inizio di 2026. Il sito frusinate di Stellantis avrebbe dovuto rientrare al lavoro in maniera completa, dopo un primo rinvio, il 16 gennaio. Ma così non sarà. E almeno fino al 27 gennaio lo stabilimento non girerà mai a pieno ritmo confermando una ripartenza lenta che continua a coinvolgere molte fabbriche del gruppo franco-italiano in Europa. Basti pensare a come sta accadendo in Polonia: nella storica sede di Tychy, la “Mirafiori dell’Est”, Stellantis ha annunciato 320 esuberi strutturali che, sospettano i sindacati, diventeranno 740 con i contratti a termine in scadenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
