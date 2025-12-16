L'Unione Europea ha deciso di revocare lo stop al divieto di vendita di motori termici dal 2035, suscitando reazioni contrastanti nell'industria automobilistica. Tra le aziende, Stellantis esprime critiche nei confronti della nuova posizione di Bruxelles, che rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche precedenti di transizione ecologica e mobilità sostenibile.

© Firenzepost.it - Motori termici si cambia: Ue toglie lo stop al 2035. Stellantis critica

L'Unione europea fa dietrofront di Bruxelles sul divieto totale di vendita dei motori termici dal 2035. Uno stop diventato il simbolo di un Green deal sempre più sotto pressione di industrie e governi. A dodici mesi dall'avvio del dialogo con il comparto dell'automotive in crisi, la Commissione Ue riscrive il regolamento sulle emissioni consentendo alle case automobilistiche di ridurre dal 2035 le emissioni CO2 allo scarico del 90% rispetto al 2021, non più del 100% come oggi previsto L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il regolamento Ue sulle auto inquinanti è legge. Cosa cambia dal 2035

Auto, l’Ue riscrive il 2035 e salva il motore termico: le decisioni di Bruxelles e cosa cambia per Stellantis e gli altri - Bruxelles rivede il 2035: l’obiettivo di riduzione delle emissioni scende dal 100% al 90%, aprendo alla sopravvivenza del motore termico, in particolare auto ibride e Reev. milanofinanza.it