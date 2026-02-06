Stellantis rilancia produzione motori a Termoli con nuove capacità e competitività migliorata

Stellantis riapre la produzione di motori a Termoli. L’azienda ha annunciato ufficialmente il rilancio degli impianti, puntando su nuove capacità e una produzione più competitiva. Jean-Philippe Gourgand, presidente di Stellantis, ha confermato che l’impianto tornerà a lavorare a pieno ritmo, rafforzando così la presenza nella regione. La ripresa arriva dopo un periodo di stop e rappresenta un segnale importante per l’economia locale.

Il presidente di Stellantis, Jean-Philippe Gourgand, ha annunciato ufficialmente lo slancio della produzione di motori a Termoli, in provincia di Campobasso. Il passo, fatto il 30 gennaio 2026, è stato l'ennesimo segnale di un rinnovato interesse per il polo industriale dell'azienda, che negli ultimi anni aveva visto i suoi impianti di produzione ridotti o addirittura trasferiti altrove. Oggi, invece, il gruppo italiano – fondato nel 2021 tramite la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Citroën – riconferma Termoli come punto strategico, un luogo in cui si intende consolidare capacità produttive consolidate, in un momento di forte incertezza per il futuro dell'industria automobilistica europea.

