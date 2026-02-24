Il calo delle immatricolazioni auto a gennaio nell’Europa, causato dalla riduzione della domanda, ha portato a un calo del 3,5% rispetto all’anno precedente, con 961 mila veicoli venduti. La quota di mercato delle vetture a benzina si è attestata al 19%, segnando un leggero aumento. Le vendite di veicoli elettrici, invece, sono cresciute, contribuendo alla trasformazione del settore. La tendenza si mantiene negativa, ma si notano segnali di cambiamento nel mix di carburanti.

Milano, 24 feb. (askanews) – Avvio d’anno in calo per il mercato dell’auto europeo. A gennaio nell’Ue, Efta e UK le immatricolazioni sono diminuite del 3,5% a 961.382 auto. Lo rileva l’Acea, l’associazione europea dei produttori di auto. Nell’Ue le vendite sono diminuite del 3,9% a 799.625 auto. A livello di alimentazioni nell’Ue crescono le auto elettriche (+24,2% a 154.230) che hanno raggiunto una quota di mercato del 19,3% rispetto al 14,9% di gennaio 2024. Fra i principali mercati, in crescita Francia (+52,1%), Germania (+23,8%) e Italia (40,7%), mentre Belgio (-11,5%) e Paesi Bassi (-35,4%) hanno registrato un calo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Unrae: a gennaio veicoli commerciali -5,2%, quota bev cala al 2,4%A gennaio, il mercato italiano dei veicoli commerciali ha registrato un calo del 5,2%.

Auto: Acea, a novembre mercato Ue +2,4%, per elettriche + 23,5%A novembre, il mercato automobilistico in Europa Occidentale ha registrato un incremento del 2,4%, con le auto elettriche che crescono del 23,5%.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Auto, Acea: a gennaio mercato Europa -3,5%, quota bev Ue sale al 19%; ***Auto Europa: Acea, 2026 parte debole, -3,5% immatricolazioni a gennaio; Auto Europa in frenata a gennaio, Stellantis riparte e guadagna quota; Il mercato auto europeo in rosso a gennaio (-3,5%), Stellantis +6,7%.

Auto, Acea: a gennaio mercato Europa -3,5%, quota bev Ue sale al 19%Milano, 24 feb. (askanews) - Avvio d'anno in calo per il mercato dell'auto europeo. A gennaio nell'Ue, Efta e UK le immatricolazioni sono ... notizie.tiscali.it

Auto, Stellantis prosegue la rimonta in Ue: +9% le vendite a gennaio in un mercato in calo (-3,9%)Il gruppo di Filosa in controtendenza e sale al 18,2% di quota. Volkswagen -3,7%, Renault -16,7% penalizzata da Dacia. Sale ancora Byd, Tesla in calo ... milanofinanza.it

++Auto, Acea: a gennaio nuove immatricolazioni Ue in calo del 3,9%: la quota di mercato dell'elettrico sale al 19,3% (un anno fa era al 14,9%), le ibride sono al 38,6%. #Stellantis +9,1% #Volkswagen -3,7% #Mercedes-Benz +4% #Renault -16,7% #Bmw -3,3 x.com

Acea propone incentivi anche per auto usate recenti per accelerare la riduzione delle emissioni e rinnovare il parco circolante europeo. https://auto.everyeye.it/notizie/incentivi-acquistare-auto-usate-proposta-acea-ue-857778.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook