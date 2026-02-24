Stella Mangiafuoco e l’anello magico di Curzio Gretter

Curzio Gretter ha scritto e diretto “Stella, Mangiafuoco e l’anello magico”, portando in scena la seconda rappresentazione della rassegna per bambini Incanta Scena. La compagnia Dimensione Arte Aps interpreta questa commedia, che coinvolge giovani spettatori con una storia di magia e avventura. La performance si svolge in un teatro locale, attirando famiglie e bambini pronti a vivere un’esperienza teatrale coinvolgente. La rappresentazione si conclude con un’ultima scena che lascia il pubblico con il fiato sospeso.

Secondo appuntamento con la rassegna per bambini Incanta Scena è la commedia "Stella, Mangiafuoco e l'anello magico" di Curzio Gretter, messa in scena dalla Compagnia Dimensione Arte Aps con la Regia di Curzio Gretter. In un regno lontano, la regina Carlotta è costretta a fuggire quando il perfido Archie decide di impossessarsi del trono. Grazie al coraggioso Mangiafuoco e alla luce guida di una magica Stella, la regina Carlotta tenterà di riportare la serenità nel suo regno.