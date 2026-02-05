Aspettando Mangiafuoco Il Gatto e la Volpe scoprono l' amicizia
Domenica 8 febbraio, alla Casa del Teatro di Faenza, va in scena “Il Gatto e la Volpe (aspettando Mangiafuoco)”. Lo spettacolo del Teatro del Cerchio si rivolge a famiglie e a tutte le età, con l’obiettivo di far scoprire l’amicizia tra i personaggi. La pièce fa parte della stagione
È dedicato alle famiglie e alle persone di ogni età lo spettacolo “Il Gatto e la Volpe (aspettando Mangiafuoco)” del Teatro del Cerchio che domenica 8 febbraio sarà in scena alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della stagione "Un teatro di pace" a cura del Teatro Due Mondi. Il gatto e la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
