Stefani con l’Ordine Olimpico | Paralimpiadi ora l’Italia brilli

Alberto Stefani ottiene l’Ordine Olimpico in Argento per aver promosso con impegno le Paralimpiadi di Milano 2026. La consegna si è svolta oggi e rappresenta un riconoscimento ufficiale del suo ruolo nel rafforzare il prestigio degli eventi paralimpici italiani. Stefani ha dedicato particolare attenzione alla creazione di infrastrutture accessibili e a sostenere la partecipazione di atleti con disabilità. La cerimonia si è svolta presso la sede del Comitato Olimpico Internazionale.

Alberto Stefani riceve l’Ordine Olimpico del CIO: Ora sulle Paralimpiadi Milano, 23 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ricevuto oggi l’Ordine Olimpico in Argento dal Comitato Olimpico Internazionale. La cerimonia, tenutasi nella capitale economica del Paese, ha la partecipazione di rappresentanti istituzionali coinvolti nell’organizzazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Stefani ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro: l’attenzione ora si sposta sulle Paralimpiadi invernali, in programma a breve. Il riconoscimento, simbolo di impegno e visione, premia non solo l’organizzazione degli eventi sportivi, ma anche la capacità di lasciare un’eredità concreta ai territori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il presidente Stefani ha ricevuto l’Ordine olimpico del Cio: «Ora avanti con le Paralimpiadi»Il presidente Stefani ha ricevuto l’Ordine olimpico del Cio, un riconoscimento che premia il suo ruolo nel promuovere lo sport tra i giovani disabili.

Dal Cio ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni. Buonfiglio, "Italia da 30 e lode"Kirsty Coventry ha consegnato l'ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Cio, a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

