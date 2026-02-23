Il presidente Stefani ha ricevuto l’Ordine olimpico del Cio | Ora avanti con le Paralimpiadi

Il presidente Stefani ha ricevuto l’Ordine olimpico del Cio, un riconoscimento che premia il suo ruolo nel promuovere lo sport tra i giovani disabili. La consegna è avvenuta durante una cerimonia in cui sono stati evidenziati i risultati ottenuti nelle iniziative sportive inclusive. La premiazione ha attirato l’attenzione di numerosi atleti e organizzatori locali, che ora guardano con entusiasmo alle prossime Paralimpiadi.

Il presidente ha ringraziato, tra gli altri, Luca Zaia e Giovanni Malagò: «La vera medaglia sarà trasformare questo evento in eredità concreta per tutto il Veneto» «L’Ordine Olimpico in Argento non è soltanto un’onorificenza prestigiosa: è il simbolo di un percorso fatto di impegno e visione. Il nostro Paese ha dimostrato ancora una volta la sua grande capacità di essere protagonista sulla scena internazionale, non solo per la qualità degli eventi che sa organizzare, ma per la capacità di lasciare un segno duraturo nelle comunità. Ora il percorso continua, con la prossima apertura delle Paralimpiadi invernali: un evento di sport, inclusione e crescita sociale». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026, il Presidente Zaia riceve l'Ordine Olimpico d'Argento del CIOIl Presidente Zaia riceve l’Ordine Olimpico d’Argento per aver promosso con successo le infrastrutture di Milano-Cortina 2026.

Ordine olimpico in oro per Mattarella e Meloni, cos'è e il motivo dell'onorificenza del Cio all'ItaliaIl Cio ha conferito l’Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni per aver promosso con successo i giochi di Milano-Cortina.

