dal cio ordine olimpico in oro a mattarella e meloni buonfiglio italia da 30 e lode

Kirsty Coventry ha consegnato l'ordine olimpico in oro, la massima onorificenza del Cio, a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La premiazione si è svolta durante un evento ufficiale, con i due leader italiani presenti in sala. La decisione si è basata sul contributo del Paese allo sport internazionale e alla promozione dei valori olimpici. La cerimonia si è conclusa con un applauso energico da parte dei presenti. La notizia suscita attenzione su quanto l’Italia ha raggiunto nel settore sportivo.

AGI - La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, ha conferito l 'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier, Giorgia Meloni. L'annuncio è stato dato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della conferenza stampa al termine dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. L'Ordine Olimpico in Oro è la più alta onorificenza conferita dal Cio a individui che hanno reso servizi eccezionali al Movimento Olimpico o contribuito in modo decisivo allo sviluppo dello sport. Istituito nel 1975, viene solitamente conferito a leader, organizzatori o personalita' di spicco. 🔗 Leggi su Agi.it

Cio, ordine olimpico in oro a Mattarella e MeloniIl Cio ha consegnato l’ordine olimpico in oro a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per il loro impegno nel promuovere lo sport.

“Ordine olimpico in oro”. Il Cio premia Mattarella e Meloni per il successo dei GiochiIl Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato l’ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni per aver promosso con successo i recenti Giochi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica; Olimpiadi invernali 2026, oro Lollobrigida e Brignone. Fontana argento nei 500 metri; Olimpiadi, ultimo giorno: bob, fondo, freestyle, curling e hockey su ghiaccio; Sci alpino oggi 14 febbraio: slalom gigante maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina, il Cio: A Mattarella e Meloni l'ordine olimpico in oroL'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. E' quanto di ... tg24.sky.it

Milano-Cortina, la diretta di oggi: Cio, a Mattarella e Meloni l'ordine olimpico in oro Ora il...Milano Cortina - Tutto pronto per l'ultimo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Dall'hockey su ghiaccio al bob, passando per il curling e il ... ilmessaggero.it

Ordine olimpico d’oro a Mattarella e Meloni, il Cio premia il Capo dello Stato e la premier per Milano Cortina 2026 ift.tt/tP3RevZ x.com

MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA - facebook.com facebook