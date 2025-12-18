Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo Anac al Comune | Manca piano di fattibilità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha richiesto al Comune di Bari di sospendere gli atti di gara per la stazione di ricarica dei bus elettrici in via Mitolo, evidenziando l’assenza di un piano di fattibilità. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e sulla pianificazione del progetto, che riveste un ruolo chiave nella mobilità sostenibile della città.

© Baritoday.it - Stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, Anac al Comune: "Manca piano di fattibilità" L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto, al Comune di Bari, di annullare (entro 30 giorni in autotutela) gli atti di gara riferiti all'accordo quadro triennale per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione della stazione di ricarica per i bus elettrici in. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Stazione di ricarica bus elettrici in via Mitolo, ok alla prima fase dei lavori: progetto approvato in Giunta Leggi anche: Bus elettrici, Renzi (FdI): "La nuova stazione di ricarica elettrica irrispettosa dell’Anfiteatro Romano" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tre nuovi bus elettrici per Atvo: in totale 20 mezzi a emissioni zero; Nuovi bus elettrici per le vie del capoluogo; Flotta dei bus sempre più elettrica. In servizio altri quattordici mezzi: La rivoluzione ecologica è realtà; Ladri di rame a Villaggio Prenestino, rubati i cavi delle colonnine di ricarica di Enel X. Stazione «Tpl» di via Mitolo a Bari, l’Anac: l’appalto è illegittimo - Ci sarebbero «gravi vizi di illegittimità» nell’appalto integrato che ha portato all’aggiudicazione dei lavori da 12 milioni finanziati dal Pnrr per realizzare la stazione di ricarica dei bus elettric ... lagazzettadelmezzogiorno.it

UE approva aiuti di Stato tedeschi per la ricarica dei camion elettrici - La Commissione Europea ha approvato il regime di aiuti fino a 1,6 miliardi di euro previsto dalla Germania per realizzare una rete di ricarica rapida per veicoli industriali elettrici lungo le autostr ... trasportoeuropa.it

Bus elettrici, 29 nuovi mezzi da usare in città: «Flotta a impatto zero e anche il deposito produce energia da sé» - Non prendere il bus in città e usare l'auto è ancora più impattante di prima sulla vivibilità e sull'ambiente del capoluogo. ilgazzettino.it

Salerno, operativa la nuova stazione di ricarica per i bus elettrici a Capitolo S. Matteo - facebook.com facebook

EVlink Pro AC è una stazione di ricarica affidabile e intelligente con la massima effi-cienza e sostenibilità possibili. spr.ly/6013CzTS9 Elettrico Feller by Schneider Electric x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.