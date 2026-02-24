Statua di Elena Cornaro Piscopia il Comune proroga il termine per il bando

La decisione del Comune di Padova di prolungare i tempi per il bando sulla statua di Elena Cornaro Piscopia deriva dalla richiesta di più tempo da parte di diversi partecipanti. La misura mira a permettere ai cittadini di presentare proposte più complete e dettagliate. La nuova scadenza sarà comunicata a breve, offrendo un’opportunità in più per chi desidera contribuire. La proroga riguarda tutte le persone interessate a proporre idee per il monumento.

C'è tempo fino alle ore 12:00 del 30 aprile per partecipare alla selezione dell'artista che realizzerà la scultura in bronzo dedicata a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Il Comune di Padova ha ufficializzato la proroga dei termini per l'invio delle manifestazioni d'interesse. L'opera, finalizzata a omaggiare la prima donna laureata al mondo, verrà posizionata nel centro storico della città. Il bando prevede la realizzazione di una scultura che rispetti specifici criteri tecnici e artistici: l'opera deve essere in bronzo, inedita e originale; il basamento dovrà richiamare per forma, materiali e dimensioni quello della vicina scultura "Grande figura accoccolata" di Emilio Greco visto che la statua sarà installata all'incrocio tra via VIII Febbraio 1848 e via Cesare Battisti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

