il ministero proroga al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di prorogare al 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche dell’anno 20262027, dando più tempo alle famiglie per completare le domande. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni di ritardi e difficoltà nell’accesso ai servizi online, che hanno spinto le autorità a intervenire per evitare che molte iscrizioni restassero incomplete. A differenza delle scorse annate, questa volta il Ministero ha voluto offrire una finestra più ampia, anche in considerazione delle numerose novità normative introdotte.

LA DECISIONE. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato i termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 20262027. La decisione è contenuta in una nota firmata dal direttore generale Antonella Tozza, con cui viene disposto lo slittamento della scadenza a livello nazionale. Il nuovo termine per presentare le domande è fissato alle 20 di sabato 21 febbraio 2026. Nel provvedimento il Ministero spiega che la proroga si è resa necessaria per «agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo» e per supportare il lavoro delle segreterie scolastiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

