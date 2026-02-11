Sanremo 2026 | Tiziano Ferro e Max Pezzali aprono il Festival come ospiti ufficiali

Questa mattina Tiziano Ferro e Max Pezzali sono saliti sul palco dell’Ariston per aprire ufficialmente il Festival di Sanremo 2026. I due cantanti hanno regalato un’esibizione davanti a un pubblico entusiasta, dando il via alla kermesse musicale più seguita d’Italia. La loro presenza è stata accolta con entusiasmo e ha dato il tono alle serate che arriveranno. La folla presente ha applaudito calorosamente, mentre i conduttori hanno confermato l’attesa per le prossime serate.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e l'attesa cresce giorno dopo giorno, con continui annunci riguardanti co-conduttori e ospiti delle serate. L'evento è sempre un momento imperdibile per gli amanti della musica italiana e quest'anno promette sorprese emozionanti. Super Ospiti alla Prima Serata: Tiziano Ferro. Una delle prime grandi notizie è l'annuncio di Tiziano Ferro come super ospite della prima serata. Sarà per lui la sesta partecipazione al Festival e, come comunicato da Carlo Conti tramite il suo profilo Instagram, "L'appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24". Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali primo ospite Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, giunto alla sua 76ª edizione.

