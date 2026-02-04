Max Pezzali sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2026 | ecco che cosa farà a bordo di Costa Toscana e in collegamento con l' Ariston Il video di Amicait

Max Pezzali si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026. La sua presenza è stata annunciata con entusiasmo e il cantante sarà protagonista anche a bordo di Costa Toscana, che per tutta la settimana diventa il simbolo della musica. Pezzali farà un collegamento con l'Ariston e si esibirà in vari momenti, rendendo questa edizione ancora più speciale. I fan sono già in attesa di vederlo in azione.

(askanews) – Durante la settimana musicale più attesa dell’anno, Costa Toscana torna ad essere la nave della musica. Infatti, anche quest’anno e per la quinta edizione consecutiva, Costa Crociere rinnova la partnership con il Festival di Sanremo, consolidando una collaborazione di grande successo sia con la manifestazione che con l’amministrazione locale e il territorio. Grande novità di quest’anno è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate del Festival. L’artista, vera icona degli anni ’90, sta attraversando un momento artistico eccezionale con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

Max Pezzali sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2026: ecco che cosa farà a bordo di Costa Toscana e in collegamento con l'Ariston.

Max Pezzali parteciperà a Sanremo 2026, ma non salirà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026 si avvicina e Costa Toscana si conferma protagonista, offrendo un’esperienza unica nel contesto del Festival.

