Giudice Sportivo | stop per Locatelli e Bastoni Ecco tutti gli squalificati

Il giudice sportivo ha squalificato Locatelli e Bastoni per comportamenti antisportivi. La decisione arriva dopo le recenti partite, in cui entrambi hanno ricevuto ammonizioni e comportamenti che hanno attirato l’attenzione. In totale, sette giocatori sono stati fermati, molti per aver accumulato cartellini rossi o comportamenti scoraggianti. Orban deve scontare l'ultima giornata di squalifica, dopo l'espulsione contro il Parma, e questa misura influisce sulla sua presenza in campo.

La 26ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 1-0 del Bologna sull'Udinese al Dall'Ara. Il campionato riprenderà venerdì 27 febbraio, con l’avvio della 27ª giornata affidato a Parma-Cagliari, in programma alle 20.45. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di otto calciatori. Di seguito il quadro completo delle decisioni. Sono otto i giocatori che saranno squalificati nella 27ª giornata. Tra questi i nomi più importanti sono quelli di Locatelli (Juventus) e Bastoni (Inter), che erano in diffida e sono stati ammoniti, facendo dunque scattare la squalifica di un turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

