Hong Kong ha aggiornato gli standard ferroviari MIC per le stazioni, riducendo i costi della linea nord del 20% con un risparmio di due anni sui tempi di realizzazione. La causa principale è stata l’adozione di un nuovo quadro normativo che combina regolamenti internazionali e nazionali, semplificando i processi di progettazione e costruzione. La modifica mira a migliorare l’efficienza e contenere le spese, influendo sui futuri investimenti nel settore.

Questo testo sintetizza i nuovi standard ferroviari adottati a Hong Kong, una cornice normativa che integra riferimenti internazionali con normative nazionali per guidare progettazione, costruzione e gestione operativa. L'obiettivo è migliorare l'esperienza di viaggio, offrire maggiore flessibilità nelle scelte di materiale e processo, e accrescere l'efficienza lungo l'intero ciclo di vita delle infrastrutture. principi e riferimenti dei nuovi standard ferroviari. i criteri si basano su tre principi fondamentali, orientati al rispetto delle norme vigenti, all'adattamento alle condizioni locali e al miglioramento dell'esperienza dei passeggeri.

Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere, chi è l’ex magnate dei media di Hong KongL’ex magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è stato condannato a 20 anni di carcere.

