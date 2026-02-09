Jimmy Lai 20 anni di carcere | Hong Kong condanna il magnate dei media che sosteneva la democrazia

Hong Kong condanna Jimmy Lai a 20 anni di carcere. Il magnate dei media, noto per aver sostenuto la democrazia, è stato giudicato colpevole di collusione con forze straniere e sedizione. La sentenza arriva in un momento di forte tensione tra il governo locale e chi si oppone alle sue politiche. Lai, che da tempo si schiera contro le restrizioni sulla libertà di stampa, ora si trova dietro le sbarre, mentre le autorità solidificano il loro controllo sulle voci critiche.

Hong Kong, 9 febbraio 2026 – Jimmy Lai, il magnate dei media pro-democrazia, è stato condannato a vent’anni di carcere per collusione con forze straniere e sedizione, un verdetto che segna un ulteriore giro di vite sulla libertà di stampa e di espressione nell’ex colonia britannica. La sentenza, emessa oggi da un tribunale di Hong Kong, ha suscitato immediate reazioni internazionali, con associazioni umanitarie che denunciano una condanna equivalente a una pena di morte. Il caso Lai rappresenta un punto di svolta nella repressione del dissenso politico a Hong Kong. La decisione del tribunale rappresenta la conclusione di un processo che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jimmy Lai, ex magnate dei media e attivo sostenitore della democrazia a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione.

La decisione sulla sentenza di Jimmy Lai arriverà lunedì.

