Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere chi è l’ex magnate dei media di Hong Kong

L’ex magnate dei media di Hong Kong, Jimmy Lai, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il miliardario self-made di 78 anni è stato tra i più noti critici del governo accusati da quando Pechino ha imposto una radicale legge sulla sicurezza nazionale alla città meridionale semi-autonoma nel 2020. Nel condannare Lai a dicembre, i tre giudici scelti dal governo di Hong Kong per presiedere i casi di sicurezza nazionale hanno affermato di aver ritenuto che “non vi fosse alcun dubbio che (Lai) avesse nutrito risentimento e odio nei confronti della RPC (Repubblica Popolare Cinese)”, definendolo una “mente delle cospirazioni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Jimmy Lai

Hong Kong condanna Jimmy Lai a 20 anni di carcere.

Jimmy Lai, ex magnate dei media e noto oppositore della Cina a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione dal tribunale di Hong Kong.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jimmy Lai

