La Filcams Cgil sull' assalto al portavalori | Un' emergenza che mette a rischio la vita dei lavoratori servono interventi

La Filcams Cgil evidenzia l’aumento degli assalti ai portavalori come un’emergenza che mette in pericolo la vita dei lavoratori. Si rende necessario intervenire rafforzando gli standard di sicurezza nei servizi di trasporto valori, attraverso investimenti concreti in mezzi, tecnologie e organizzazione del lavoro, e rivedendo i modelli operativi per mettere al centro la tutela dei lavoratori.

Una escalation "crescente e inaccettabile" su cui bisogna intervenire rafforzando "gli standard di sicurezza nei servizi di trasporto valori", facendo "investimenti reali in mezzi, tecnologie e organizzazione del lavoro", attuando "una revisione dei modelli operativi che metta al centro la tutela.

ASSALTO AL PORTAVALORI: LA FILCAMS, "SICUREZZA LAVORATORI DEVE ESSERE PRIORITA' ASSOLUTA" - La Filcams Cgil di Chieti denuncia con forza la crescente e inaccettabile escalation di assalti ai portavalori, episodi sempre più violenti che mettono quotidianamente a rischio la vita delle

