Nuovi organici del Comune la Cgil | Poche 275 assunzioni in 3 anni mancano 3 mila lavoratori

La Cgil denuncia che il Comune ha effettuato solo 275 assunzioni in tre anni, lasciando scoperti circa 3.000 posti di lavoro. Il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato dalla giunta il 12 febbraio, conferma questa carenza. Un esempio concreto di questa mancanza è la riduzione del personale negli uffici comunali, che ha portato a tempi di risposta più lunghi per i cittadini.

Nei giorni scorsi l'approvazione da parte della Giunta del piano triennale del fabbisogno di personale. Il sindacato: "La priorità è la trasformazione dei mille contratti che ancora restano da part time a full time Si chiama piano triennale del fabbisogno di personale ed è stato approvato dalla giunta comunale il 12 febbraio. Il Comune, in sostanza, ha in programma di fare fino al 2028 275 assunzioni. Complessivamente saranno firmati contratti a tempo indeterminato e ci saranno progressioni verticali. Ma il piano, secondo la Cgil non è idoneo. “Troppo poche 275 assunzioni in tre anni, una cifra ridicola.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Cgil di Pistoia evidenzia come la carenza di personale infermieristico e Oss stia influenzando negativamente il settore sanitario locale.

L'articolo esplora il recente intervento della Cgil nel riscoprire e rappresentare i lavoratori del Comune di Arezzo, evidenziando le dinamiche sindacali e le questioni che coinvolgono il personale comunale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.