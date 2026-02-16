Nuovi organici del Comune la Cgil | Poche 275 assunzioni in 3 anni mancano 3 mila lavoratori
La Cgil denuncia che il Comune ha effettuato solo 275 assunzioni in tre anni, lasciando scoperti circa 3.000 posti di lavoro. Il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato dalla giunta il 12 febbraio, conferma questa carenza. Un esempio concreto di questa mancanza è la riduzione del personale negli uffici comunali, che ha portato a tempi di risposta più lunghi per i cittadini.
Si chiama piano triennale del fabbisogno di personale ed è stato approvato dalla giunta comunale il 12 febbraio. Il Comune, in sostanza, ha in programma di fare fino al 2028 275 assunzioni. Complessivamente saranno firmati contratti a tempo indeterminato e ci saranno progressioni verticali. Ma il piano, secondo la Cgil non è idoneo. "Troppo poche 275 assunzioni in tre anni, una cifra ridicola.
Assunzioni per infermieri e Oss. La Cgil chiede nuovi ingressi: "Gli organici sono sotto pressione"
La Cgil di Pistoia evidenzia come la carenza di personale infermieristico e Oss stia influenzando negativamente il settore sanitario locale.
“La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo”
L'articolo esplora il recente intervento della Cgil nel riscoprire e rappresentare i lavoratori del Comune di Arezzo, evidenziando le dinamiche sindacali e le questioni che coinvolgono il personale comunale.
Palermo, l'allarme del ragioniere generale sul piano dei nuovi organici del Comune: «Siamo in pochi ma non si spende per assumere» In arrivo 275 lavoratori a tempo indeterminato in 3 anni, ma il capo dei contabili chiede 28 nuove persone Ci sono le somme, perché allora non assumiamo personale per svolgere il nostro lavoro?
