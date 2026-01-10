Albero finisce sul tetto di Palazzo Formento il consigliere Russo chiede l' intervento dell' amministrazione
A Messina, il maltempo continua a causare danni con forti raffiche di vento che hanno portato a nuovi crolli di alberi. Questa situazione ha portato il consigliere Russo a chiedere un intervento tempestivo dell’amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità degli edifici pubblici, tra cui il Palazzo Formento, recentemente interessato da un episodio insolito.
Il maltempo non dà tregua a Messina, dove si registrano nuovi crolli di alberi a seguito delle fortissime raffiche di vento che si sono abbattuti in città. L'ultimo crollo è stato registrato nella parte retrostante di Palazzo Formento al Ringo, dove un albero di ficus ha perso alcuni rami molto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
