Albero finisce sul tetto di Palazzo Formento il consigliere Russo chiede l' intervento dell' amministrazione

A Messina, il maltempo continua a causare danni con forti raffiche di vento che hanno portato a nuovi crolli di alberi. Questa situazione ha portato il consigliere Russo a chiedere un intervento tempestivo dell’amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità degli edifici pubblici, tra cui il Palazzo Formento, recentemente interessato da un episodio insolito.

