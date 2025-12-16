Marchio Red Bull sul campetto dell' Albergheria consigliere chiede chiarimenti al Garante per l' infanzia

Un murale colorato sul campetto dell'Albergheria, realizzato con il marchio Red Bull, solleva interrogativi sulla presenza di pubblicità occulta e sul contenuto inappropriato in uno spazio frequentato anche da bambini. Un consigliere ha chiesto chiarimenti al Garante per l'infanzia, evidenziando le possibili implicazioni di questa scelta estetica e pubblicitaria in un contesto così sensibile.

Un murale vivace, ma che potrebbe nascondere una pubblicità (neanche troppo) occulta e che certamente contiene un messaggio inopportuno per un luogo destinato anche a bambini e bambine. È quanto segnala al "campo da bocce" nel cuore dell'Albergheria, consigliere comunale del Partito Democratico a. Palermotoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. [#F1] Ai microfoni di ORF, l'ex consigliere di Red Bull ha svelato i passi che lo hanno portato a lasciare il marchio austriaco dopo tanti anni e ben 14 titoli iridati di F1. - facebook.com facebook La Red Bull 2.0 di Mintzlaff, con il marchio Red Bull davanti a tutto, ha perso Newey, Horner e Marko in meno di un anno. C'è una rottura evidente nei toni e nelle scelte, ultima quella nel GP di Abu Dhabi, rispetto alla predecente gestione #AutoRacer #F1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.