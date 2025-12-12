Sinfonie d’Acqua a Carugate I campioni per la disabilità Tra sport arte e inclusione

A Carugate, l'evento Sinfonie d’Acqua unisce sport, arte e inclusione, portando sul palco campioni come Gemma Galli e Giorgio Minisini. Insieme ai giovani di Progetto Filippide, protagonisti di un percorso di integrazione e valorizzazione delle diversità, l'iniziativa si svolge all’auditorium Bcc, creando un'occasione di condivisione e sensibilizzazione per tutta la comunità.

Gemma Galli e Giorgio Minisini insieme ai ragazzi di Progetto Filippide in passerella all'auditorium Bcc, a Carugate. Un'anteprima dello straordinario spettacolo che regaleranno al pubblico il 21 dicembre, alla Pia Grande, la piscina di Monza. Campioni dell'artistica acquatica e giovani che nella vita ogni giorno devono superare ostacoli. Insieme hanno dato vita a "Sinfonie d'Acqua", un progetto tra arte e inclusione. Nato per dare luce a sport spesso invisibili. Al centro dell'evento, atlete con disabilità cognitive che si esibiscono insieme ai big nazionali. Fianco a fianco hanno dato vita a un'unica squadra, "non a un'esibizione speciale".

