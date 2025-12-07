Sport e disabilità: un’Italia che cambia Il 3 dicembre si è celebrata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 per promuovere diritti, benessere e piena inclusione. In Italia uno dei luoghi in cui questo principio trova la sua espressione più concreta è lo sport, spazio di incontro e superamento delle barriere, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Sport e disabilità, un’Italia che avanza verso l’inclusione