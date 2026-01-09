Domenica 25 gennaio alle 19.00, presso il mare culturale urbano di Milano, si svolge il terzo appuntamento della settima stagione di “Because The Night – Il palco delle cantautrici”. La rassegna si dedica al cantautorato femminile indipendente, offrendo un’occasione di ascolto e confronto in un contesto culturale e informale. L’evento si svolge a Cascina Torrette, in Via Quinto Cenni 11.

Domenica 25 gennaio, ore 19.00, al mare culturale urbano di Milano (Cascina Torrette, Via Quinto Cenni 11 ) va in scena il terzo appuntamento della settima stagione di “Because The Night – Il palco delle cantautrici”, rassegna dedicata al cantautorato femminile indipendente. Sul palco, due protagoniste: Marian Trapassi, ideatrice e direttrice artistica del progetto, e la cantautrice e producer Juno. Ingresso libero. Una rassegna che dal 2019 valorizza il cantautorato femminile indipendente. Nata nel 2019, “Because The Night” porta avanti un obiettivo chiaro: dare spazio a una proposta musicale di qualità che spesso resta ai margini, nonostante la crescente attenzione verso le nuove voci femminili della scena italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Because The Night – Il palco delle cantautrici”: terzo appuntamento della 7ª stagione domenica 25 gennaio al mare culturale urbano

Leggi anche: Terzo appuntamento della rassegna “L’Alfabeto della memoria”: sul palco delle Muse arriva Walter Veltroni

Leggi anche: A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Because the Night”: la canzone che Bruce Springsteen regalò a Patti Smith - La storia di un dono, di un rifiuto iniziale, di quello che sarebbe diventato un grande classico. stonemusic.it

Dentro la Canzone – Because the Night, da Bruce Springsteen a Patti Smith: storia e significato del brano - Con queste parole il produttore Jimmy Iovine porge a Patti Smith una cassetta contenente una demo di un brano chiamato Because The Night. techprincess.it

Because the Night, il dono del Boss per Patti Smith. Scopri la storia - La canzone fu scritta da Bruce Springsteen e donata a Patti Smith, che la rese immortale. virginradio.it

It’s official… Tipsy in Love is coming to the chalet. Our Valentine’s Après Ski pop-up arrives January 26, bringing cozy alpine vibes, pink-kissed décor, and cocktails designed for date nights, best-friend nights, and just-because nights. This is your heads-u - facebook.com facebook