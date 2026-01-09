Because The Night – Il palco delle cantautrici | terzo appuntamento della 7ª stagione domenica 25 gennaio al mare culturale urbano
Domenica 25 gennaio alle 19.00, presso il mare culturale urbano di Milano, si svolge il terzo appuntamento della settima stagione di “Because The Night – Il palco delle cantautrici”. La rassegna si dedica al cantautorato femminile indipendente, offrendo un’occasione di ascolto e confronto in un contesto culturale e informale. L’evento si svolge a Cascina Torrette, in Via Quinto Cenni 11.
Domenica 25 gennaio, ore 19.00, al mare culturale urbano di Milano (Cascina Torrette, Via Quinto Cenni 11 ) va in scena il terzo appuntamento della settima stagione di “Because The Night – Il palco delle cantautrici”, rassegna dedicata al cantautorato femminile indipendente. Sul palco, due protagoniste: Marian Trapassi, ideatrice e direttrice artistica del progetto, e la cantautrice e producer Juno. Ingresso libero. Una rassegna che dal 2019 valorizza il cantautorato femminile indipendente. Nata nel 2019, “Because The Night” porta avanti un obiettivo chiaro: dare spazio a una proposta musicale di qualità che spesso resta ai margini, nonostante la crescente attenzione verso le nuove voci femminili della scena italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
