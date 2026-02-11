Alla Casa dell' Upupa un appuntamento culturale dedicato al fascino delle creature marine

Sabato pomeriggio, alle 16, la Casa dell’Upupa di Roncofreddo organizza un evento dedicato al mare e alle sue creature. L’appuntamento, intitolato “Un Mare d’Arte”, offre un’occasione per scoprire come arte, profumi e immagini si ispirino all’ambiente marino, creando un momento di incontro tra cultura e sensazioni.

Nel cuore della casa-studio dell’artista Ilario Fioravanti, luogo di memoria e di confronto con il mondo dell’arte contemporanea, lo spazio espositivo si trasforma in un salotto culturale dedicato alle arti visive. Pennellate, forme e creature marine saranno al centro della riflessione e del dialogo con il pubblico, proponendo una visione inedita di come il mare – con le sue profondità, misteri e colori – si possa trasformare in racconto artistico. “Un Mare d’Arte” si inserisce nel filone di eventi che Casa dell’Upupa organizza con l’obiettivo di mettere in dialogo il patrimonio artistico con il territorio e con la comunità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Casa dellUpupa

Sabato 13 dicembre, alle ore 16, la Casa dell’Upupa ospiterà l’evento “Il verbo si fece carne”, un appuntamento dedicato alla riflessione sulla Natività attraverso arte, parola e spiritualità.

