Vertenza vigili del fuoco | tensione tra Bologna Vergato e Zola Predosa

Dopo l’annuncio ufficiale di Fp-Cgil di uno stato di agitazione, i vigili del fuoco di Bologna si preparano a manifestare il loro disappunto. La causa principale resta la mancanza di personale, che i sindacati definiscono “cronica e drammatica”. La situazione rischia di peggiorare se le richieste degli operatori non saranno ascoltate presto.

Dai tagli al personale ai mezzi vetursti e fermi in officina. Proclamato lo stato di agitazione contro la carenza di organico e i trasferimenti delle sedi, altrimenti sarà sciopero Fp-Cgil ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione per i vigili del fuoco di Bologna. Al centro della vertenza c'è una carenza di personale definita "cronica e drammatica". I numeri forniti dal sindacato descrivono un panorama preoccupante: -39% tra i capi squadra e capi reparto, -17% tra i vigili operativi e -50% nei ruoli amministrativi. Oltre alle persone, mancano gli strumenti. Il parco mezzi bolognese viene descritto come “vetusto e insufficiente”, parlando di autogrù “senza la possibilità di rinnovo ricambi, autoscale in numero insufficiente data la densità del territorio”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a Zola Predosa, in via Galliani, per un incendio presso un’azienda.

