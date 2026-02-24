Spalletti | Yildiz vuole giocare tifosi stateci vicino Di Gregorio? Bisogna accettare il disprezzo

Spalletti afferma che Yildiz desidera scendere in campo, spingendo i tifosi a sostenere la squadra. La decisione di includere Bremer, che sarà in panchina, nasce dalla sua determinazione a recuperare energie dopo l’infortunio. Lo stesso allenatore critica chi critica Di Gregorio, invitando a rispettare le scelte. La Juve affronta il ritorno dei playoff di Champions League, consapevole dell’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata.

"Ci sono partite che non si giocano, si compongono: serve creare un contesto e serve la partecipazione di un intero ambiente. Abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi, tutte le volte in cui ho sentito partecipare il pubblico siamo diventati più forti. Sappiamo che è un momento delicato e difficile, ma stavolta glielo chiediamo proprio di starci vicino perché con loro al nostro fianco diventiamo davvero più forti". Luciano Spalletti chiama a raccolta il popolo juventino alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, in cui, dopo il 5-2 dell'andata, servirà un'impresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Polveriera Lazio, la squadra è con Sarri. Zaccagni ai tifosi: “Stateci vicino, ci hanno lasciati soli”La Lazio si schiera con Sarri, in un momento di tensione tra squadra e società.

Juve, ora parla Yildiz: l’annuncio di Kenan sul rinnovo e il messaggio a Spalletti e i tifosiKenan Yildiz, tra i talenti più promettenti della Juventus, ha recentemente annunciato un rinnovo di contratto, rassicurando tifosi e staff.

