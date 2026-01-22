Juve ora parla Yildiz | l’annuncio di Kenan sul rinnovo e il messaggio a Spalletti e i tifosi

Kenan Yildiz, tra i talenti più promettenti della Juventus, ha recentemente annunciato un rinnovo di contratto, rassicurando tifosi e staff. La società lavora per rafforzare l’attacco, anche se alcune assenze come quella di Vlahovic complicano le scelte offensive. In questo contesto, il messaggio di Yildiz rivela la volontà di continuare a contribuire e di mantenere un rapporto di fiducia con la squadra e i supporter.

Il turco è il giocatore più prezioso della rosa bianconera e i tifosi sono preoccupati per il suo futuro visto che l’accordo per il rinnovo manca La Juventus sta provando a completare l’attacco con almeno un colpo per aumentare la potenza offensiva da disposizione di Spalletti, che dovrà rinunciare ancora qualche settimana a Vlahovic ma intanto le difficoltà offensive sono abbastanza evidenti soprattutto quando si cercano le qualità di una punta. David, infatti, è stato preso per quel ruolo ma ha tutt’altre caratteristiche. Per questo i bianconeri hanno cercato prima Mateta e ora stanno trattando senza sosta En-Nesyri del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Yildiz parla della Juve: «Qui sto bene, questa è la mia squadra. Con Spalletti ho un rapporto speciale. Sul rinnovo…»Yildiz, attuale giocatore della Juventus, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel club e sul suo futuro, sottolineando il buon rapporto con l’allenatore Spalletti.

Argomenti discussi: Con la Cremonese tira (e sbaglia) Yildiz: ora è lui il rigorista della Juve?; -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti; Yildiz non si allena, novità Gatti e Conceicao: come sta la Juve verso il Cagliari; Juve: Spalletti 'vogliamo tutelare Yildiz, ma sta benissimo'.

#Yildiz in un'intervista a TRT Spor parla di #Juventus: "Rinnovo Non ne parlo. Alla #Juventus sto bene e adesso è questa la cosa che conta. Con #Spalletti ho un rapporto speciale". Via @junews24com x.com

#Yildiz in un'intervista a TRT Spor parla di #Juventus e anche del suo futuro "Rinnovo Non ne parlo. Alla #Juve sto bene e adesso è questa la cosa che conta. Con Spalletti ho un rapporto speciale" L'articolo completo al primo link - facebook.com facebook