Polveriera Lazio la squadra è con Sarri Zaccagni ai tifosi | Stateci vicino ci hanno lasciati soli

La Lazio si schiera con Sarri, in un momento di tensione tra squadra e società. A Lecce, Zaccagni ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo loro di restare vicini dopo una fase difficile. Le parole del capitano riflettono il clima complesso e la volontà del gruppo di sostenere l’allenatore, nonostante le criticità legate alla gestione del mercato.

Le parole di Capitan Mattia Zaccagni al 90' di Lecce-Lazio ai propri tifosi sono la fotografia del clima teso tra squadra e società, con i giocatori che restano uniti dalla parte di Maurizio Sarri, infastidito dalla gestione del mercato. "Abbiamo fiducia solo in lui" ha ribadito Marusic".🔗 Leggi su Fanpage.it

