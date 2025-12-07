Yildiz a Dazn | Falso 9? Vedremo cosa succede in campo Ecco cosa mi ha detto Spalletti

Yildiz a Dazn: il giocatore della Juventus ha parlato prima della gara del Maradona contro il Napoli. Tutte le sue dichiarazioni. Kenan Yildiz, giocatore bianconero, ha parlato a Dazn presentando Napoli Juve. FALSO 9 – « Vedremo cosa succede in campo». COSA CHIEDE SPALLETTI – « Non mi ha chiesto niente di speciale, mi ha detto di giocare la mia partita come sappiamo sempre. Certo questo è uno stadio fantastico, con un’atmosfera diversa dal solito, però non c’è una pressione aggiuntiva». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

