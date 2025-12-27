Spaccio di cocaina a Bologna | sgominata la banda dell’auto gialla Video
Bologna, 27 dicembre 2025 – Erano al servizio di un’ associazione a delinquere dedita allo spaccio. Per questo un gruppo di marocchini e un italiano, finiti nel mirino della IV sezione della Squadra mobile, sono stati raggiunti da diverse misure cautelari. Spaccio di cocaina a Bologna: il video delle indagini La banda dei sette e la cocaina in Corticella. I sette sono gravemente indiziati di avere effettuato consegne di droga per conto di un sodalizio, composto da due marocchini e un italiano, che aveva come “piazza” di spaccio di coca la zona Corticella. In particolare, l’attività della IV Sezione è nata da una serie di arresti in flagranza tra via Ferrarese, via Corticella e via San Donato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: VIDEO Trasportano droga con auto clonate, sgominata banda di trafficanti
Leggi anche: Spaccio di cocaina a Bologna: il video delle indagini
Operazione dei carabinieri, sgominata “cellula” albanese: sequestrate droga, armi, contanti, refurtiva e targhe clonate.
Spaccio di cocaina a Bologna: il video delle indagini - Sgominata una banda specializzata: gli ordini venivano fatti al telefono e le consegne su un'auto gialla. ilrestodelcarlino.it
Sgominata banda che spacciava cocaina e hashish, 9 arresti - I carabinieri di Ravenna hanno stroncato un imponente traffico di droga, in particolare hashish e cocaina che arrivava a chili in città: l'operazione ha portato complessivamente a 18 ... ansa.it
Bologna: spaccio droga, altri due arresti - La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino marocchino sorpreso a spacciare nei pressi di Piazza Lucio Dalla e via Fioravanti. sassuolo2000.it
Cagliari, blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: un chilo tra cocaina ed eroina, due arresti x.com
Uomo e donna fermati con cocaina in auto: scatta la denuncia per guida e spaccio -> https://www.nordest24.it/padova-auto-droga-denunce - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.