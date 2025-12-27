Spaccio di cocaina a Bologna | sgominata la banda dell’auto gialla Video

Bologna, 27 dicembre 2025 – Erano al servizio di un’ associazione a delinquere dedita allo spaccio. Per questo un gruppo di marocchini e un italiano, finiti nel mirino della IV sezione della Squadra mobile, sono stati raggiunti da diverse misure cautelari. Spaccio di cocaina a Bologna: il video delle indagini La banda dei sette e la cocaina in Corticella. I sette sono gravemente indiziati di avere effettuato consegne di droga per conto di un sodalizio, composto da due marocchini e un italiano, che aveva come “piazza” di spaccio di coca la zona Corticella. In particolare, l’attività della IV Sezione è nata da una serie di arresti in flagranza tra via Ferrarese, via Corticella e via San Donato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

