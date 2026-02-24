Spaccio di droga 45enne arrestato dopo la condanna

Un 45enne di Piedimonte San Germano, originario dell'agro aversano, è finito in carcere dopo che la sua condanna per spaccio di droga è diventata esecutiva. La decisione si è resa necessaria dopo un procedimento giudiziario che ha confermato la sua colpevolezza. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha affrontato l'arresto in serata. La sua detenzione si è concretizzata nelle ultime ore, lasciando spazio a ulteriori sviluppi sul caso.

Si sono aperte le porte del carcere per un 45enne residente a Piedimonte San Germano, ma originario dell'agro aversano. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 febbraio, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. L'uomo, che dal 2020 si trovava già in regime di arresti domiciliari nel comune cassinate, è stato prelevato dalla propria abitazione e condotto in carcere in seguito al passaggio in giudicato della sua condanna. Il provvedimento scaturisce dalla sentenza di condanna pronunciata nel 2025 dalla Corte di Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

